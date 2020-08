Nie da NewConnect tego co Catalyst

Szturm nowych inwestorów na GPW omija rynek korporacyjnego długu.

Stabilny dochód z obligacji przegrywa z szansami na szybkie zyski z akcji. Niestety, sam Catalyst z miesiąca na miesiąc ma też coraz mniej do zaoferowania. W dobie ujemnych realnych stóp procentowych inwestorzy indywidualni rzucili się do kupowania akcji zarówno na rynku głównym GPW, jak i NewConnect. Nowych rachunków maklerskich przybywa, obroty rosną, a udział drobnych inwestorów w sesyjnym handlu jest coraz wyższy. Szał na inwestowanie omija już tylko rynek Catalyst, gdzie w I połowie roku inwestorzy indywidualni wygenerowali 1,03 mld zł sesyjnych obrotów obligacjami (39 proc. całego handlu), co było wprawdzie wartością nieco wyższą niż pół roku wcześniej (0,94 mld zł), ale wciąż niższą niż przed rokiem (1,04 mld zł).