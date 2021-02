Niemal 15-proc. inflacja w Turcji grozi podwyżką stóp

Do 14,97 proc. podskoczyła w styczniu stopa inflacji w Turcji w ujęciu rocznym. Wywierać to będzie poważną presję na tamtejszy bank centralny odnośnie podwyżki stóp procentowych, informuje Reuters.

Jak wynika z opublikowanych przez Turkish Statistical Institute danych, w porównaniu z grudniem 2020 r. inflacja cen konsumenckich (CPI) zwiększyła się o 1,68 proc. przebijając medianę prognoz ekonomistów, kształtująca się na poziomie 1,4 proc.

Przez większą część trzech ostatnich lat inflacja w Turcji kształtowała się na poziomie dwucyfrowym znacznie odbiegając od przyjętego przez tamtejszy bank centralny celu na poziomie 5 proc.

Oznacza to rosnącą presję na bak centralny, który zmuszony będzie podjąć bardziej radykalne działania by ograniczyć wzrost cen. Od listopada zeszłego roku, kidy to doszło do zmiany na stanowisku prezesa banku instytucja już podwyższyła benchmarkową stopę z 10,25 do 17 proc., co oznaczało znacznie mocniejsze zaostrzenie polityki monetarnej niż w jakiejkolwiek z głównych gospodarek państw rozwiniętych czy wschodzących.

Turecki bank centralny znajduje się w niezręcznej sytuacji gdyż jego niezawisłość i niezależność jest w pewnym stopniu ograniczona ze strony prezydenta kraju Tayyipa Erdogana. Wymaga on od banku obniżenia kosztów kredytu, co utrudnia walkę z wysoką inflacją,

Raport o inflacji (ceny producentów w styczniu wzrosły w ujęciu rocznym aż o 26,16 proc.) doprowadził do dalszego umocnienia tureckiej liry w perspektywie wyższych stóp. W środę zyskuje ona prawie 1 proc. na wartości i jej relacja do dolara zeszła do poziomu 7,13. Jej notowania w tym roku zyskały już ponad 5 proc.