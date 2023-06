Niemal rekordowy import ropy naftowej do Chin

Dziś bowiem pojawiły się informacje dotyczące importu ropy naftowej do Chin w maju, które okazały się wyjątkowo dobre. Według danych tamtejszego urzędu celnego, w poprzednim miesiącu import ropy do Państwa Środka wyniósł 51,44 mln ton, czyli około 12,11 mln baryłek dziennie. To o 12,2% więcej w ujęciu rdr i aż o 17,4% więcej niż w kwietniu bieżącego roku. Majowa liczba jest tym samym trzecim najwyższym miesięcznym wynikiem w historii.

Wyraźny wzrost importu ropy naftowej do Chin wynikał z faktu, że tamtejsze rafinerie zaczęły na nowo budować zapasy oraz wznawiać działalność operacyjną po pracach konserwacyjnych, przeprowadzanych w kwietniu. Z tej przyczyny, na razie dane te nie są odczytywane jako przełomowe czy wyjątkowo optymistyczne – mogą się bowiem okazać jednorazowe.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Sytuacja w Chinach pozostaje jednym z czynników wywierających presję na ceny ropy naftowej w ostatnich miesiącach. Mimo że pojawiają się od czasu do czasu pocieszające dane makro z Chin, to ogólnie otwarcie się gospodarki tego kraju po pandemii na razie przynosi raczej rozczarowujące efekty. Aktywność przemysłu chińskiego nadal jest stłumiona, a inwestorów martwi przede wszystkim zastój w lokalnym sektorze budowlanym oraz brak wiary w powrót do tak dynamicznego rozwoju gospodarczego, z jakim Chiny miały do czynienia w czasach przedpandemicznych. To wszystko przekłada się na oczekiwania odpowiednio mniejszego popytu na paliwa.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne