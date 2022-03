Według dokumentu, do którego dotarła agencja, niemieckie Ministerstwo Obrony Narodowej chce nabyć nowe samoloty, aby zastąpić nimi starzejące się myśliwce typu Tornado.

“W pierwszym kroku złożymy formalny wniosek do rządu USA o zakup myśliwca F-35A, aby uzyskać jasność co do terminów dostaw i możliwości współpracy w zakresie szkolenia i obsługi” - napisał resort obrony w piśmie złożonym w niemieckim parlamencie.