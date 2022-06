Niemcy ostrzegają przed „momentem Lehmana” na rynku energii

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rząd Niemiec ostrzegł, że odcięcie przez Rosję dostaw gazu do Europy grozi załamaniem rynku energii i porównują to do upadku banku Lehman Brothers, który przyczynił się do kryzysu finansowego sprzed ponad dekady, informuje Bloomberg.

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck ostrzegł w czwartek przed ryzykiem wynikającym ze strat, które dostawcy energii notują będąc zmuszonymi do kupowania dużych ilości po wysokich cenach.