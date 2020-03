Niemcy: w marcu stabilnie na rynku pracy

Liczba bezrobotnych wzrosła w marcu w Niemczech znacznie mniej niż oczekiwano. Dane nie uwzględniają jednak całego miesiąca.

Na największym europejskim rynku pracy "cisza przed burzą". Liczba bezrobotnych wzrosła w marcu tylko o 1 tys., poinformował we wtorek Federalny Urząd Pracy. Zastrzegł, że raport oparł na danych zebranych do 12 marca. Nie uwzględnia zatem jeszcze podjętych później w miesiącu ograniczeń nałożonych na biznes z powodu epidemii, który zmusił pracodawców do tymczasowych zwolnień pracowników.