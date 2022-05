Niemcy wynajęły cztery pływające terminale LNG

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W ramach polityki zmniejszania zależności od dostaw z Rosji, Niemcy podpisały w czwartek kontrakty na wynajem czterech pływających terminali LNG, donosi Bloomberg.

Partnerami państwa i operatorami terminali będą koncerny RWE i Uniper. Po dwa mają dostarczyć firmy Hoegh LNG i Dynagas. Łącznie powinny one zapewnić 20 mld metrów sześciennych gazu rocznie, co stanowi ok. 20 proc. potrzeb kraju.