Niewielkie wzrosty indeksów GPW, w WIG20 najmocniej w górę CCC

Cztery główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły środową sesję na plusie, przy czym WIG20 zyskał najmniej, a mWIG40 najwięcej. W indeksie największych spółek liderem wzrostów było CCC.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,06 proc. do 2.156,06 pkt., WIG zwyżkował o 0,2 proc. do 56.898,36 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,7 proc. do 3.644,68 pkt., a sWIG80 zyskał 0,3 proc. do 11.489,29 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 737 mln zł, z czego 651 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20 rozpoczął notowania nieco poniżej kreski, jednak już w pierwszej godzinie handlu osiągnął środowe maksimum na poziomie 2.167 pkt. W ciągu kolejnej godziny spadł o 10 pkt., po czym rozpoczął stabilny umiarkowany ruch do góry. Jednak w fazie równoważenia na koniec sesji indeks spadł do poziomu zbliżonego do wtorkowego zamknięcia.



W momencie zamknięcia krajowych notowań niemiecki DAX rósł o 0,45 proc., a indeksy w USA poruszały się wokół zera.



W gronie spółek z WIG20 najmocniej wzrosły kursy: CCC - o 3,7 proc., Alior Banku - o 2,8 proc. oraz mBanku - o 2,7 proc.



Alior poinformował w środę o uchyleniu decyzji KNF w sprawie nałożenia na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.



Z kolei mBank poinformował o otrzymaniu decyzji KNF o zwiększeniu tego bufora z 0,5 proc. do 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.



Wśród blue chipów najmocniej spadły notowania KGHM oraz CD Projekt - obie spółki poszły w dół o 2,4 proc.



Ze spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniają się akcje: Selvita - w górę 21,4 proc. i Asseco SEE - ze wzrostem o 6,9 proc.



Selvita zadebiutowała we wtorek na GPW po tym, jak podzieliła się na spółki Ryvu Therapeutics i Selvita. Kurs wzrósł na otwarciu i utrzymał się na poziomie 21 zł do końca sesji. Prezes poinformował, że celem Selvity jest utrzymanie tempa organicznego wzrostu przychodów na poziomie co najmniej 30 proc. rocznie, przy zachowaniu dwucyfrowej rentowności operacyjnej.



Natomiast negatywnie wyróżniły się: Setanta - zniżka o 13 proc., Work Service - spadek o 8,2 proc. oraz Mabion - w dół o 4,8 proc.



Setanta poinformowała w środę, że spółka All In! Games, z którą jest w trakcie procedury połączeniowej, podpisała 3-letni kontrakt sponsoringu tytularnego Wisły Kraków o łącznej kwocie 1,8 mln zł netto.