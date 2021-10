Niezły z nas duet biznesowy

Joanna Zgajewska i Anita Zacharska, założycielki BasicLab Dermocosmetics, są na początku drogi, lecz mają już w portfolio sporo innowacyjnych produktów. Przyznają, że we własnej firmie pracują więcej niż kiedykolwiek. Wierzą jednak, że to się opłaci, bo BasicLab to także ich pasja.

Poznały się podczas pracy dla korporacji z branży kosmetycznej. Anita Zacharska miała doświadczenie w sprzedaży i wprowadzaniu produktów na rynek, Joanna Zgajewska – w marketingu. Obie czuły ciężar szklanego sufitu, i wiedziały, że zawodowo w korporacji już niczego więcej nie osiągną.

– Męczył nas długi i wieloetapowy proces decyzyjny oraz brak elastyczności tak potrzebny w skutecznym działaniu. Czułyśmy, że znacznie więcej mogłybyśmy zrobić, pracując we własnej firmie. Ponieważ zdążyłyśmy się z Asią już dobrze poznać i była między nami chemia, wiedziałyśmy, że będzie z nas niezły duet biznesowy – wspomina Anita Zacharska, współwłaścicielka BasicLab.

Pierwsze kosmetyki nowej marki pojawiły się na rynku w styczniu 2018 r. Wspólniczki bazowały wyłącznie na własnych zasobach finansowych, know-how, doświadczeniu i determinacji.

Szczerość to podstawa

Wybór: Właścicielki marki podkreślają, że nawet klienci, którzy poszukują bardzo delikatnych kosmetyków, znajdą w BasicLab produkty dla siebie, np. zawierające 99 procent składników pochodzenia naturalnego. materiały prasowe

Miały pewność, że chcą stawiać na transparentność, uczciwość i bliski kontakt z klientem. Wiedziały również, że chcą zaoferować produkt prawdziwy: lista składników na opakowaniu kosmetyku ma być zgodna z jego zawartością, a reklama czy przekaz marketingowy nie może zawierać obietnic bez pokrycia.

– Tam, gdzie kosmetyk ma działać, naprawdę działa, ponieważ jego formuła bazuje na uznanych składnikach aktywnych. Ale klienci, którzy poszukują ultranaturalnych i delikatnych składów, znajdą w BasicLab kosmetyki zawierające 99 procent składników pochodzenia naturalnego. Wiedziałyśmy, że tylko uczciwość pozwoli budować grupę wiernych klientek, o co w Polsce trudno, ponieważ większość nie jest lojalna wobec jednej marki, tylko wciąż próbuje nowych, szukając ideału – mówi Joanna Zgajewska.

Dzięki wysokim stężeniom substancji aktywnych, np. trehalozy, peptydów, witaminy C, niacynamidu czy retinolu, kosmetyki do twarzy BasicLab mogą zapewnić pielęgnację, która łączy prewencję, antyoksydację i fotoprotekcję. Nie ma w nich dodatków zapachowych, natomiast w kosmetykach do ciała wykorzystano zapachy z grupy hipoalergicznych. Na opakowaniach znajduje się wyraźna informacja na temat procentowej zawartości konkretnej substancji w produkcie. Wszystkie receptury są wymyślane i opracowywane w firmie, produkcja zaś odbywa się w Polsce.

– Marka cały czas prężnie się rozwija, mamy dużo planów, jedynym ograniczeniem są finanse, ponieważ wciąż jesteśmy młodą firmą na początku drogi – twierdzi Anita Zacharska.

Praca i pasja

Na swoim: Joanna Zgajewska i Anita Zacharska przyznają, że teraz mają o wiele mniej wolnego czasu niż kilka lat temu, kiedy były zatrudnione w korporacjach. Wierzą jednak, że to się opłaci, bo BasicLab to nie tylko ich praca, lecz także pasja. materiały prasowe

Początkowo jedynym kanałem dystrybucji były sieci apteczne, także internetowe, ponieważ wspólniczki wcześniej działały na tym rynku. Wkrótce jednak rozszerzyły sprzedaż o drogerie stacjonarne i internetowe. Prosili o to klienci – zdecydowanie mniej osób poszukuje nowych marek kosmetycznych w aptekach. Kolejnym krokiem było otwarcie własnego sklepu internetowego, jeszcze przed pandemią.

– Pandemia z jednej strony przyczyniła się do wzrostu całego e-commercu, ale z drugiej – nagle pojawiło się w internecie wielu graczy, którzy wcześniej sprzedawali wyłącznie w modelu tradycyjnym – podkreślają właścicielki BasicLab.

Ich głównym kanałem komunikacji i marketingu były media społecznościowe: Facebook, Instagram i firmowa strona. Nie korzystały z możliwości wykupienia dużych kampanii, tylko budowały zasięgi własnymi treściami. W tych kanałach m.in. edukują w zakresie świadomej pielęgnacji.

– To my, właścicielki, wciąż odpisujemy na wiadomości i komentarze. Chociaż zespół się rozrasta, chcemy być w stałym kontakcie z klientami. To dla nas niezwykle ważne, ponieważ opracowując nowe produkty, odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby konkretnych ludzi. Na bieżąco możemy reagować na wszystko – podkreśla Joanna Zgajewska.

BasicLab długo pozostawał firmą rodzinną. Wspólniczki zaczęły rekrutować nowe osoby dopiero na początku tego roku. Dlatego na pytanie o pasje szczerze odpowiadają, że odkąd powstało BasicLab, nie było na nie czasu.

– Śmiejemy się, gdy przypominamy sobie, że uciekałyśmy z korpo, by poprawić swój work/life balance, mieć więcej wakacji i czasu dla rodziny. Teraz pracujemy znacznie więcej niż wówczas, a każdą wyrwaną chwilę poświęcamy najbliższym. Wierzymy jednak, że to się opłaci, bo BasicLab to nasza pasja – mówią Joanna Zgajewska i Anita Zacharska.

Zaangażowanie społeczne

Punkt widzenia: Opakowania produktów BasicLab powstają z recyklingowanego plastiku. Właścicielki firmy nie korzystają ze szklanych pojemników, ponieważ nie uważają ich za najlepsze rozwiązanie w walce ze śladem węglowym. materiały prasowe

Właśnie się przeprowadzają do nowej, większej siedziby. Myślą o rozbudowie zaplecza logistycznego, a w roku 2022 będą rozwijały eksport. Wciąż rosną organicznie i nie korzystają z pomocy zewnętrznych inwestorów.

– Nie chcemy podawać firmie hormonu wzrostu, wierzymy, że jest jeszcze olbrzymia przestrzeń do naturalnego rozwoju. Mamy plany na zwiększenie świadomości marki i rozbudowę portfolio – twierdzi Anita Zacharska.

Starają się również działać społecznie na różnych polach, m.in. przez troskę o środowisko. Opakowania ich produktów powstają z recyklingowanego plastiku. Stawiają też na duże opakowania produktów często używanych, np. szamponów, by można było kupować je znacznie rzadziej. Nie chcą korzystać ze szklanych opakowań, których nie uważają za optymalne rozwiązanie w walce ze śladem węglowym.

BasicLab działa też na rzecz kobiet. Firma zdecydowała się na wsparcie Fundacji Jeszcze przez kampanię, z której część dochodu zostanie przekazana na cele statutowe tej organizacji. Fundacja, którą prowadzą ginekolożka Agnieszka Nalewczyńska i dziennikarka Monika Orzechowską-Kossek, działa od roku.

– Jej celem jest pomoc kobietom w sferze zdrowia i edukacji seksualnej, walczy m.in. z ubóstwem menstruacyjnym. Jesteśmy firmą prowadzoną przez kobiety dla kobiet, więc to dla nas ogromnie ważna idea – podkreślają właścicielki BasicLab.