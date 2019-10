Niskie zarobki szkodzą zdrowiu

Choć na polskim rynku coraz łatwiej o pracę, gros pracowników ciągle marzy o lepszej płacy — wynika z raportu platformy SpotData

Polacy ciągle zarabiają za mało, by byli spokojnymi o swoją przyszłość i nie martwili się o swoje finanse od pierwszego do pierwszego — to najważniejsze wnioski płynące z raportu centrum analitycznego SpotData dla Symmetricala, operatora aplikacji do obsługi finansów pracowniczych. Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ankietowe, które wskazuje, że mimo stale rosnących pensji wielu Polaków ciągle ledwo wiąże koniec z końcem, co ma wpływ na ich samopoczucie oraz zachowanie na rynku pracy.