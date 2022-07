Norwegia czeka na polskie firmy technologiczne

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przedsiębiorcy mogą zdobyć nowe kontrakty podczas Oslo Innovation Week.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza firmy do udziału w polsko-norweskich spotkaniach biznesowych. Wydarzenie pod nazwą „Meet Polish innovative community: start-ups, scale-ups, accelerators and more” odbędzie się 28 września w centrum stolicy Norwegii. Będzie częścią czterodniowego programu Oslo Innovation Week, wydarzenia poświęconego innowacjom z obszarów IT, fintech, smart city i proptech. Tydzień innowacji przyciąga corocznie ponad 30 tys. przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli korporacji nie tylko z krajów nordyckich.