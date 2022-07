Norwegia strajkuje, rosną ceny gazu!

Stowarzyszenie producentów ropy i gazu w Norwegii informuje, że od soboty produkcja ropy spadła o 341 tysięcy baryłek na dzień, natomiast eksport gazu zmalał o 56%. Norwegia jest obecnie jednym z największych dostawców gazu do Europy, biorąc pod uwagę mocny spadek eksportu gazu z Rosji do Europy oraz wciąż ograniczony eksport z USA do Europy (USA przegoniły Rosję jako 1 dostawcę, ale ostatnie zamknięcie terminala w Freeport może ponownie doprowadzić do przetasowań).

Jak reaguje rynek? Dosyć spokojnie. Spadek produkcji ropy jest spory, ale w tym wypadku nie obserwujemy żadnej reakcji. Ceny ropy spadają, nawet pomimo podniesienia cen eksportowych przez Arabię Saudyjską. Ceny gazu w USA również nie zmieniają swojego kierunku, który jest związany w ostatnim czasie z nieco większym odbudowywaniem zapasów.

Zdecydowanie mocniej reagują ceny gazu na giełdzie w Holandii, gdzie cena za mwh sięgnęła 170 EUR. Ceny jednak mogą dalej rosnąć, biorąc pod uwagę silne spadki eksportu z Rosji do Europy Zachodniej (tu spekuluje się nawet o kompletnym zakręceniu kurków). Polska wydaje się być bezpieczna na okres zimy, gdyż magazyny wypełnione są w ponad 90% (zwykle ten poziom wypełnienia osiągaliśmy dopiero na przełomie października i listopada). Gorzej jest z Europą Zachodnią, a w szczególności z Niemcami, gdzie magazyny wypełnione są w ok. 50% (warto jednak pamiętać, że magazyny w Niemczech są ok 5-6 razy większe niż w Polsce). Co jeszcze warto wiedzieć?

Norwegia dostarcza od 13% dziennego dopływu gazu do Europy

Norwegia jest głównym dostawcą gazu do Wielkiej Brytanii, co nadaje jeszcze większą presję na brytyjską gospodarkę

Gazprom ściął 60% dostaw do Europy Zachodniej poprzez Nordstream I, w przyszłym tygodniu planuje się pełne wyłączenie gazociągu ze względu na "konserwacje"

Nasuwa się jednak pytanie, czy Rosja wznowi dostawy, biorąc pod uwagę kolejny rekordowy miesiąc dla gospodarki rosyjskiej pod względem zarobków z dostaw ropy. Rosja zarabia krocie i produkuje więcej niż przed inwazją (choć nie najwięcej w historii)

Cena gazu w Europie to 170 EUR/mwh, co w przeliczeniu daje 50 USD MMBTU. Stany Zjednoczone nie są jednak w stanie dostarczać więcej gazu do Europy - brak większych możliwości eksportowych oraz problem z własnym odbudowywaniem zapasów.