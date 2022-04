Nowy 2-letni dołek kursu EUR/USD

We Francji urzędujący prezydent Emmanuel Macron zdobył 58,54 proc. głosów pokonując w ten sposób swą wyborczą konkurentkę Marie Le Pen. Kurs euro (1,073) spadł dziś względem amerykańskiego dolara do najniższego poziomu od kwietnia 2020 roku. Gdyby spadł poniżej poziomu 1,07 to znalazłby się na najniżej od ponad 5 lat.

Amerykański dolar umacniał się dziś również w stosunku do wielu innych walut. Zwracał uwagę wzrost kursu dolara względem chińskiego juana do najwyższego poziomu od końca 2020 roku. Z złoty dziś rano słabł względem dolara (USD/PLN +0,41 proc.), ale lekko umacniał się wobec euro (EUR/PLN -0,15 proc.).