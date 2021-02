PKN Orlen planuje w tym roku uruchomić 5,5 tys. punktów odbioru paczek. Spółka planuje też uruchomić 500 automatów do odbioru paczek - Powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

“Bardzo mocno będziemy inwestować w usługi kurierskie. W tym roku powstanie 5,5 tys. punktów odbioru paczek, a w ciągu pięciu lat około 10 tys. punktów odbioru paczek” - powiedział Obajtek.

“W tym roku zaczynamy stawiać automaty do paczek. W tym roku powstanie 500 automatów do odbioru paczek” - dodał. Zapowiedział też, że w ciągu dwóch lat powstanie około 2 tys. automatów do paczek, a w ciągu kilkunastu lat ich liczba wzrośnie do około 10 tys.

Jak dodał, Orlen zainwestuje w usługi kurierskie.

Prezes PKN Orlen poinformował, że na polskim rynku pojawi się nowa marka - "Orlen w Ruchu".

"Dziś ogłaszamy nową markę. Nową markę, która pojawi się na polskim rynku - +Orlen w Ruchu+" - powiedział na konferencji prasowej Obajtek.