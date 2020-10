Obawy przed lockdownem trzęsą złotym

Nasilająca się fala zachorowań na COVID-19 może negatywnie wpływać na złotego jeszcze nawet kilka tygodni.

W środę złoty, podobnie jak pozostałe waluty środkowoeuropejskie oraz główne indeksy europejskich rynków akcji, wyraźnie słabł. Po południu euro umacniało się nad Wisłą o 1,0 proc. do blisko 4,56 zł, dolar o 1,5 proc. do prawie 3,90 zł, a frank o 1,3 proc., zbliżając się do 4,5-miesięcznego szczytu z września tuż powyżej 4,26 zł. Przyczyna osłabienia złotego, jak rownież czeskiej korony i węgierskiego forinta, to narastająca fala zakażeń koronawirusem w regionie. W Polsce dzienny przyrost zakażeń przekroczył 8 tys. Z Czech, gdzie z powodu najtrudniejszej sytuacji w Europie wprowadzono częściowy lockdown i planuje się utworzenie szpitali tymczasowych, część pacjentów w ciężkim stanie ma przejąć niemiecka służba zdrowia.