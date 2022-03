Obligacje firm staniały o ponad 1 bln USD

Inwestujący w obligacje firm nie będą dobrze wspominali pierwszego kwartału, informuje Bloomberg.

Wartość obligacji firm o inwestycyjnym ratingu spadła na świecie o 805 mld USD od początku roku, a wartość obligacji „śmieciowych” zmniejszyła się o 236 mld USD, wynika z szacunków Bloomberga. To największa zniżka wartości liczona w dolarach od ponad 20 lat, czyli do kiedy sięgają porównywalne dane. Bloomberg zwraca uwagę, że oznacza to największy spadek całkowitego zwrotu z obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym od upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Dla obligacji „śmieciowych” to największy spadek od początku pandemii.