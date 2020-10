Odreagowanie spadkowe notowań cukru

Ostatnie miesiące na rynku cukru są czasem niemal nieprzerwanych zwyżek notowań. Cena cukru w Stanach Zjednoczonych, która pod koniec kwietnia znajdowała się niewiele powyżej 9 centów za funt, obecnie znacząco przekracza 14 centów za funt. Bieżący tydzień przyniósł nawet zwyżkę do okolic 14,70 centów za funt, jednak wczoraj i dzisiaj na rynku tym widać odreagowanie spadkowe.

Z technicznego punktu widzenia, rynek cukru balansuje na granicy wykupienia już od paru tygodni. Obawy dotyczące mniejszej podaży cukru m.in. w Tajlandii, Rosji oraz Unii Europejskiej wywołały zwiększone zainteresowanie tym surowcem wśród inwestorów. Do tego doszły także deszcze w Brazylii na terenach uprawy trzciny cukrowej – niemniej, mimo że opóźniły one tempo tegorocznych zbiorów, to prawdopodobnie pozytywnie wpłyną one na przyszłoroczną produkcję. Pod dużym znakiem zapytania stoi natomiast sytuacja w Indiach, gdzie nie ma pewności co do wielkości subwencji na eksport cukru.

W sezonie 2020/2021 na globalnym rynku cukru można spodziewać się deficytu (według szacunków firmy StoneX, wyniesie on 2,2 mln ton cukru) i ta wizja napędzała kupujących w ostatnich miesiącach. Niemniej, rynek cukru fundamentalnie regularnie powraca do stanu nadwyżki i obecnie wiele wskazuje na to, że po deficytowym sezonie, podaż cukru wzrośnie.

