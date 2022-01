Omikron spowolnił jednak wzrost brytyjskich firm

Opracowywany przez CBI wskaźnik, oparty na kwartalnych stopach wzrostu z wcześniej opublikowanych badań producentów, detalistów i innych firm usługowych, spadł w styczniu 2022 r. do +12 pkt z +21 pkt, jakie odnotowano w grudniu. To najniższy odczyt za trzymiesięczny okres od kwietnia minionego roku, kiedy gospodarka na Wyspach Brytyjskich borykała się z poprzednią falą pandemii.

Tym razem ponownie zaszkodziły ograniczenia i restrykcje związane z wariantem Omikron oraz zmniejszenie popytu na usługi. I choć szczyt zachorowań prawdopodobnie został już osiągnięty, a produkcja powinna wkrótce powrócić do „normalności”, część ekonomistów obawia się negatywnego wpływu ze strony wysokiej inflacji. W grudniu była ona najwyższa od 30 lat, zaś prognozy mówią, że do kwietnia może ona przekroczyć poziom 6 proc. Oczekuje się, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe w najbliższy czwartek (03.02) o 25 punktów bazowych do poziomu 0,5 proc. co byłoby drugą podwyżką od niecałych dwóch miesięcy.

W listopadzie tuż przed wykryciem Omikrona, brytyjska gospodarka powróciła do swoich rozmiarów sprzed pandemii