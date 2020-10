OPEC oczekuje stabilizacji rynku dopiero pod koniec lat 30.

Według najnowszych projekcji kartelu OPEC, globalny popyt na ropę ustabilizuje się pod koniec lat 30. i może do tego czasu zacząć spadać. Eksperci podkreślają, że to poważna zmiana stanowiska odzwierciedlająca długotrwały wpływ kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa na gospodarkę i nawyki konsumentów, donosi Reuters.

W raporcie World Oil Outlook 2020, Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej zakłada, że do 2030 r. konsumpcja ropy wzrośnie do 107,2 mln baryłek dziennie z 90,7 mln w roku 2020 r. To o ponad 1,1 mln baryłek mniej niż prognozowano w ubiegłym roku i ponad 10 mln mniej niż w raporcie z 2007 r.

Zobacz więcej OPEC, ropa naftowa Fot. DADO RUVIC/Reuters/Forum

Globalny popyt na ropę będzie rósł w stosunkowo zdrowym tempie w pierwszej części okresu prognozy, zanim osiągnie stabilny poziom w drugiej połowie, napisano w raporcie, który odnosi się do perspektywy 2019-2045. OPEC sądzi, że zużycie ropy naftowej do paliw samochodów osobowych, ciężarowych i przemysłu odbije się wraz z ożywieniem gospodarek, jednak obawia się, że przyszły wzrost może być częściowo zrównoważony czynnikami, takimi jak przejście do pracy zdalnej i telekonferencji zamiast dojazdów do pracy po pandemii, a także poprawą wydajności i przejście na elektryczność w tym w transporcie. Według kartelu, zużycie ropy wzrośnie w przyszłym roku do 97,7 mln baryłek dziennie, zaś w 2022 osiągnie poziom 99,8 mln baryłek – przekraczają poziom z 2019 r. W roku 2024 ma wzrosnąć do 102,6 mln baryłek dziennie co jest wartością niższą niż zakładano w zeszłorocznym raporcie. W dłuższej perspektywie, OPEC zakłada, że zapotrzebowanie na ropę osiągnie wartość 109,3 mln baryłek dziennie w 2040 r. i nieznacznie spadnie do 109,1 mln baryłek dziennie do 2045 r.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗