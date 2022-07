Oszczędzamy gaz, by go wystarczyło w zimie

Czeska prezydencja ministerialnej Rady Unii Europejskiej, która traktatowo obraduje w dziesięciu konfiguracjach branżowych, nieco na wyrost ogłosiła osiągnięcie pierwszego sukcesu.

Zwołane na wniosek Komisji Europejskiej (KE) nadzwyczajne posiedzenie TTE – taki kod ma wersja Rady UE obejmująca ministrów transportu, telekomunikacji i energii – osiągnęło wstępne porozumienie polityczne co do zawartości rozporządzenia w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających unijne zapotrzebowanie na gaz. Notabene obejmująca kilka branż TTE zbiera się w bardziej skonkretyzowanych podgrupach, we wtorek w Brukseli obradowali ministrowie właściwi ds. energii, czyli od nas – Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.