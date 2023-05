Pakiet medyczny: benefit czy standard w firmach

Zainteresowanie poszczególnymi benefitami pracowniczymi uzależnione jest od sytuacji życiowej zatrudnionych. Opieka medyczna refundowana przez przedsiębiorcę zyskała na popularności w czasach pandemii. Jak jest pod tym względem obecnie?

Z raportu „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?”, zrealizowanego przez IR Center z Centrum Medycznym Enel-Med, wynika, że siedmiu na 10 Polaków uważa, że pakiet medyczny jest ważnym czynnikiem pozapłacowym oferowanym przez przedsiębiorców. Co ciekawe, 20 proc. badanych postrzega prywatną opiekę zdrowotną jako obowiązek pracodawcy, a 25 proc. przyznało, że taki benefit jest standardem na ich stanowisku. Jednak prawie połowa (47 proc. odpowiedzi) uważa, że jest to dodatek pozapłacowy.

Abonament medyczny cieszy się największą popularnością w sektorze IT (60 proc. wskazań) - 47 proc. badanych z tej grupy postrzega go, jako standard w pracy, a nie benefit (tak myśli o nim 42 proc.). W pozostałych branżach jest odwrotnie - 46 proc. zatrudnionych w produkcji i 44 proc. budowlańców uważa, że prywatna opieka zdrowotna to benefit. Standardem jest jedynie dla 22 proc. pracowników firm wytwórczych i 27 proc. z przedsiębiorstw budowlanych.

Beneficjentów abonamentów medycznych jest stosunkowo mało - 43 proc. badanych może liczyć na taki dodatek w swoim miejscu pracy. Co ciekawe, na taki benefit częściej mogą liczyć młodsi - w grupie wiekowej 35-45 lat korzysta z niego 37 proc. ankietowanych, natomiast wśród osób w wieku 25-34 lat – dokładnie połowa badanych.

Im większa firma, tym częściej przedsiębiorca udostępnia zatrudnionym pakiet medyczny. W dużych firmach 63 proc. pracowników posiada abonament medyczny, w średnich - 52 proc., a w małych 29 proc.

Poznaj program kongresu “HR Summit 2023”, 18-19 września, Warszawa >>

Co branża, to inne podejście do finansowania pracownikom opieki zdrowotnej. Prywatny abonament medyczny nie jest popularny w budownictwie - jedynie 34 proc. zatrudnionych może liczyć na taki dodatek. Ma go 42 proc. pracowników biurowych i 58 proc. osób z branży produkcyjnej.