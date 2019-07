Pęcznieją stołeczne biura WeWork

Amerykański operator coworkingowy korzysta z rozkwitu sektora biurowego w Warszawie. Właśnie zarezerwował miejsce w samym centrum miasta.

WeWork w dziewięć lat wprowadził koncept elastycznego najmu powierzchni biurowych do 105 miast w 28 krajach świata. Firma zarządza ponad 480 centrami, w których zespoły pracowników ulokowało ponad 460 tys. firm — 1/3 z nich można odnaleźć w rankingu „Global Fortune 500”. Od ubiegłego roku jest aktywny również w Warszawie i rozrasta się tu w błyskawicznym tempie. Co chwilę chwali się nową lokalizacją. Kolejna, potwierdzona właśnie podpisanym kontraktem, to Central Point Warszawa. WeWork zagospodaruje 1/3 powierzchni biurowca powstającego u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Zajmie 5,5 tys. m kw., które pod najem innym firmom odda prawdopodobnie w II kwartale 2021 r.