PGE Baltica podpisała dwie umowy w ramach projektu farm wiatrowych na Bałtyku

PGE Baltica podpisała umowy z DHI i DNV GL w ramach projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku - podała PGE. DHI będzie wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych morskich farm wiatrowych, a zadaniem DNV GL będzie m.in. weryfikacja wybranych założeń projektowych.

PGE Baltica jest spółką odpowiedzialną za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który m.in. zakłada budowę trzech morskich farm wiatrowych: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.

Jak poinformowała w czwartkowym komunikacie Polska Grupa Energetyczna, PGE Baltica nawiązała współpracę z "wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore – DHI oraz DNV GL".

"Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Dodał, że podstawą neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 r. będzie efektywna energetyka odnawialna.

PGE poinformowała, że po zakończeniu dwuletniej kampanii badania wiatru, kolejnym etapem wymaganych analiz jest wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku.

"Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych. Wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych, morskich farm wiatrowych PGE, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, będzie DHI – niezależna międzynarodowa organizacja konsultingowo-badawcza, która posiada w tym obszarze bogate, ponad 50 letnie doświadczenie" - podała spółka.

Jak zaznaczono, prace DHI przyczyniły się do powstania ok. 85 proc. oddanych do użytku morskich farm wiatrowych na świecie. Studium met-ocean dla PGE Baltica ma być wykonane z użyciem zaawansowanych narzędzi i metodyk modelowania, adekwatnych do specyfiki akwenu Morza Bałtyckiego.

Natomiast głównym zadaniem DNV GL - zgodnie z podpisaną z PGE umową - będzie "niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również niezależna weryfikacja wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów Grupy Kapitałowej PGE".

PGE podkreśla, że DNV GL jest wiodącym na świecie towarzystwem klasyfikacyjnym, doradcą: przemysłu morskiego oraz technicznym przemysłu naftowego i gazowego oraz dostawcą usług testowania, certyfikacji i konsultingu w zakresie łańcucha wartości energii. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie energii odnawialnej i zarządzania energią, certyfikacji i usługi testowania dla interesariuszy w łańcuchu wartości energii.

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW. Program budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest realizowany poprzez spółkę celową PGE Baltica.

W grudniu 2019 roku, w wyniku wieloetapowego postępowania, PGE Polska Grupa Energetyczna zaprosiła do wyłącznych negocjacji światowego lidera branży offshore – duńską firmę Oersted. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2. Współpraca z potencjalnym partnerem ma obejmować wspólne przygotowanie inwestycji, jej realizację, jak również eksploatację. Projekt wyboru partnera znajduje się w zaawansowanej fazie.

W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3.