PGNiG pożyczyło od banków 1,8 mld zł

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) poinformował w środę wieczorem o zaciągnięciu w bankach kredytów na łącznie 1,8 mld zł.

PGNiG poinformowało, że 23 lutego zawarło umowy kredytów z konsorcjum banków Bank of China Limited działającego poprzez Bank of China Limited Luxembourg Branch i Bank of China (Europe) działającego poprzez Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce na kwotę 1200 mln zł oraz z bankami: Deutsche Bank Polska na kwotę 400 mln zł i Credit Agricole Bank Polska na kwotę 200 mln zł. PGNiG wyjaśnia, że dzięki temu pozyskało dodatkowe finansowanie krótkoterminowe na okres do 9 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umów.