PGNiG: program przyspieszenia gazyfikacji kraju zrealizowany w 42 proc.

Stopień realizacji programu przyspieszenia gazyfikacji kraju wyniósł po I kwartale 2020 r. 42 proc., podało w piątek PGNiG. W ramach programu zgazyfikowano 126 gmin - zaznaczyła spółka. W sumie gmin z dostępem do gazu jest 1608.

Jak oświadczył na konferencji prasowej prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, epidemia koronawirusa nie wstrzymała realizacji inwestycji przy gazyfikacji. "Gazyfikacja Polski to ważny element strategii PGNiG, której celem jest wzrost wartości Grupy, zapewnienie rozwoju i bezpieczeństwa krajowego rynku gazu. To także szansa na poprawę jakości powierza” - zaznaczył Kwieciński.



Jego zdaniem inwestycje w sieć gazową wpisują się w strategię europejskiego Zielonego Ładu, bo prowadzą do zmniejszenia emisji nie tylko gazów cieplarnianych, ale i pyłów. Sieć dystrybucyjna dobrej jakości pozwala na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie gazu - dodał Kwieciński.



Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) Ireneusz Krupa oświadczył na konferencji, że docelowo, w ramach programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, spółka planuje do 2022 r. uruchomić usługę dystrybucji gazu w 300 nowych gminach.



PSG to największy krajowy operator systemu dystrybucyjnego gazu, należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.



Jak podkreślał Krupa, PSG realizuje obecnie 10 projektów zakładających powstanie około 500 km gazociągów i jest gotowa na budowę kolejnych.



Wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Grzegorz Puda zauważył z kolei, że gaz jest etapem pośrednim miedzy spalaniem węgla a przyszłością opartą na źródłach odnawialnych. W obszarze dystrybucji gazu PSG jest głównym beneficjentem funduszy europejskich - wskazał.