PKB Hiszpanii spadł w pierwszym kwartale

Gospodarka Hiszpanii skurczyła się w pierwszym kwartale, co odzwierciedla skalę skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.

PKB czwartej co do wielkości gospodarki strefy euro spadł kwartał do kwartału o 0,5 proc. - wynika z danych hiszpańskiej agencji statystycznej INE. To wynik zgodny z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez “The Wall Street Journal”.

W ujęciu rocznym hiszpański PKB spadł o 4,3 proc. Analitycy prognozowali, że spadek sięgnie 4,1 proc.