Optymizmem powiało ze szwajcarskiej gospodarki. Zdaniem tamtejszych władz, PKB Helwetti spadnie w bieżącym roku z mniejszym stopniu niż wcześniej oczekiwano, informuje Reuters.

Według uaktualnionej prognozy Sekretariatu Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO), gospodarka skurczy się w 2020 r. o 3,8 proc. To zdecydowanie lepsza projekcja, niż zakładały czerwcowe szacunki, mówiące o nawet 6,2 proc. spadku PKB, co byłoby najgorszą zniżką od 1975 r.