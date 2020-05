PKN Orlen zadeklarował wstępną gotowość bezpośredniego zaangażowania finansowego w inwestycję w budowę bloku w Elektrowni Ostrołęka wyłącznie w przypadku zmiany założeń technologicznych dla inwestycji na technologię opartą na paliwie gazowym.

W ocenie spółki wynik przeprowadzonych analiz uzasadnia przyjęcie wniosku, że konieczna jest zmiana przedmiotu realizacji Inwestycji.

Elektrownia Ostrołęka C - wizualizacja fot. Energa / materiały prasowe

"PKN Orlen zadeklarował także swoją gotowość do rozmów z udziałowcami spółki realizującej Inwestycję, czyli z Energą i Eneą co do formy, zakresu i sposobu zaangażowania" - podano w komunikacie.

Do Orlenu należy 80 proc. akcji Energi, a do niej z kolei 50 proc. w Elektrowni Ostrołęka.