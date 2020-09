PKP Cargo planuje utworzyć z LTG Cargo polsko-litewską spółkę intermodalną

PKP Cargo zawarło z LTG Cargo Polska umowę wspólników mającą na celu utworzenie operatora intermodalnego dedykowanego do rozwoju przewozów międzynarodowych pomiędzy Litwą a Europą Zachodnią - podała spółka w komunikacie prasowym.

"Ta umowa to przykład realizacji strategii grupy PKP Cargo. Dążymy do tego, aby z przewoźnika kolejowego przekształcić się w operatora logistycznego. Chcemy też być coraz bardziej aktywnym podmiotem w naszej części Europy" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.



Prezes wskazał, że polsko-litewska spółka może realizować przewóz nie tylko kontenerów, ale także np. naczep samochodowych.



"Takie pilotażowe przewozy naczep samochodowych na platformach kolejowych już zrealizowaliśmy i dały one zadowalające rezultaty. Klienci pytają o takie usługi, bo dla nich przewóz naczepy pociągiem zamiast ciężarówką jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem" – powiedział prezes.



Spółka podała w komunikacie, że rocznie granicę polsko-litewską przekracza około 2,7 mln ciężarówek i przejęcie części tych ładunków przez kolej wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo w transporcie i stan środowiska naturalnego w Polsce.



Kapitał zakładowy spółki to około 1,3 mln zł i każda ze stron będzie posiadać po 50 proc. udziałów w tym podmiocie. Aby spółka mogła zacząć działać operacyjnie potrzebna jest jeszcze zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



LTG Cargo to litweski przewoźnik towarowy, należący do litewskich kolei państwowych. LTG Cargo Polska jest jego spółką zależną.