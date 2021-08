PKP Intercity i PKS Polonus rozpoczynają integrację systemów sprzedażowych

PKP Intercity i PKS Polonus rozpoczęły integrację systemów sprzedażowych obydwu przewoźników. Od 9 sierpnia przewoźnicy udostępniają pasażerom w swoich serwisach internetowych informacje o rozkładach jazdy partnera - poinformowało w poniedziałek PKP Intercity.

Zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów został połączony w jedną ścieżkę zakupową, a dane o rozkładach jazdy obydwu przewoźników zostały zintegrowane.

W komunikacie wyjaśniono, że od 9 sierpnia 2021 roku przewoźnicy udostępniają pasażerom w serwisach internetowych www.rozklad-pkp.pl, bilet.intercity.pl oraz dworzeconline.pl informacje o rozkładach jazdy partnera.

Wyjaśniono, że oznacza to, że pasażer, który planuje podróż na części trasy pociągiem PKP Intercity, a na części autobusem PKS Polonus, może wyszukać interesujące go połączenie na stronie www.rozklad-pkp.pl , następnie klikając “Kup bilet” zostanie przekierowany do systemu e-IC, gdzie zakupi bilet na przejazd pociągiem PKP Intercity. Po zakończeniu tej transakcji zostanie przekierowany do systemu Dworzec Online, gdzie kupi bilet na dalszą część podróży z PKS Polonus.

“Podobnie wyszukując połączenie z odcinkiem kolejowym w serwisie dworzeconline.pl, klient kupi w tym serwisie bilet na autobusową część podróży i po zakończeniu transakcji zostaje przekierowany do systemu e-IC, gdzie dokona zakupu biletu na przejazd pociągiem” - dodano.

W marcu tego roku PKP Intercity i PKS Polonus podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest włączenie przewoźnika autobusowego do Wspólnego Biletu.

“Rozwój współpracy PKP Intercity i PKS Polonus jest dużym krokiem w stronę budowy spójnej sieci transportowej dla całej Polski, która sprawi, że podróżowanie po kraju stanie się dużo prostsze, szybsze i bardziej komfortowe. (...) Pociągi i autobusy nie muszą ze sobą konkurować, mogą się wzajemnie uzupełniać. Tam gdzie po torach kolej nie dotrze, tam pasażera dowiezie przewoźnik autobusowy” - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Jak wskazano w komunikacie, kolejnym etapem współpracy PKP Intercity i PKS Polonus będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych obydwu przewoźników, a następnie uruchomienie wzajemnej sprzedaży przez internet.

“Wzajemne uzupełnianie siatki połączeń i coraz większe upraszczanie procesu zakupowego to duża zmiana na plus dla pasażerów. (...) Naszym celem jest dołączenie do Wspólnego Biletu, który pozwoli na łączone kolejowo-autobusowe podróże po kraju na jednym bilecie” - wyjaśnia cytowany w komunikacie członek zarządu PKS Polonus Wojciech Gąsowski.

Wspólny Bilet jest dostępny dla pasażerów od grudnia 2018 roku. W projekcie uczestniczą: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, POLREGIO, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie i Arriva RP. Wspólny Bilet jest dostępny we wszystkich okienkach kasowych przewoźników uczestniczących w tej inicjatywie, a na podróże pociągami części przewoźników także w internetowym systemie BILKOM.

Dzięki Wspólnemu Biletowi pasażerowie kolei w Polsce mogą kupić w jednym okienku bilet na podróż, w trakcie której przesiadają się do pociągów innych przewoźników. Cena za przejazd wyliczana jest w oparciu o jedną taryfę obowiązującą u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na zasadzie: "im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne kilometry pokonywanej trasy".