Płace na Wall Street najwyższe od kryzysu finansowego

W 2017 r. płace w nowojorskiej branży papierów wartościowych wzrosły o 13 proc. i były najwyższe od 2008 r. , napisał w poniedziałkowym raporcie Thomas DiNapoli, kontroler finansowy stanu Nowy Jork.

Zobacz więcej Bloomberg

Średnia płaca na Wall Street sięgnęła w ubiegłym roku 422,5 tys. USD rocznie, co w przeliczeniu daje 129,2 tys. zł miesięcznie, wynika z raportu Thomasa DiNapolego. Przyczynił się do tego 42-procentowy wzrost zysków instytucji przed opodatkowaniem, które sięgnęły 24,5 mld USD. W pierwszej połowie 2018 r. zyski nadal rosły, a ich dynamika sięgała 11 proc. rok do roku, co zdaniem Thomasa DiNapolego oznacza, że Wall Street jest na najlepszej drodze do zakończenia świetnym wynikiem kolejnego roku.



„Sytuacja branży poprawiała się co roku od zakończenia recesji w 2009 r.” – komentuje urzędnik w raporcie.



Między 2010 a 2017 r. ilość miejsc pracy w branży papierów wartościowych w Nowym Jorku wzrosła o 10,6 tys., sięgając 176,9 tys., a w tym roku zwiększy się o kolejne 1,7 tys. Mimo to zatrudnienie wciąż jest o 6 proc. niższe niż przed kryzysem finansowym, wynika z raportu. Prawie co czwarty pracownik branży zarobił w ciągu roku ponad 250 tys., podczas gdy wśród wszystkich zatrudnionych w Nowym Jorku ten odsetek sięgnął zaledwie 2,5 proc.