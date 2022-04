PLN pomiędzy RPP, a Fed

Czwartkowy, poranny handel na rynku FX przynosi próbę ustabilizowania eurodolara przy 1,09 USD oraz podtrzymanie wyższej zmienności na wycenie PLN. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,6599 PLN za euro, 4,2713 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,5767 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,5844 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 5,558% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie 24 godziny na parach związanych z PLN przyniosło sporo istotnych wydarzeń. RPP zdecydowała się podwyższyć stopy o 100 pb, wobec oczekiwań z zakresu 50-75 (teoretycznie 50, ale na rynku było sporo opinii sugerujących 75 po wskazaniu flash CPI). Stopa referencyjna wynosi obecnie 4,5% wobec 3,5% przed posiedzeniem. Rynek odebrał ruch ten jako potrzymanie cyklu i jastrzębi sygnał dla dalszych podwyżek, bazując na komunikacie Rady. Wcześniej jednak dobiegały z gremium sygnały o pożądanych ruchach 25-50 gdyż mocniejsze zacieśnienie mogłoby zostać odebrane jako chwilowe wstrzymanie cyklu. WIG-Banki zareagował wzrostem, jednak zwyżka została dość szybkom „oddana” (WIG-Banki wczoraj -0,6%), co sugeruje iż część inwestorów bierze pod uwagę scenariusz potencjalnej pauzy w ramach cyklu. Podbija to oczywiście istotność dzisiejszej konferencji NBP, gdzie najpewniej dowiemy się co stało za tak znaczącym ruchem. Ciekawie jest również na poziomie Fed'u gdzie wczorajszej minutes z ostatniego posiedzenia przyniosły potwierdzenie iż Rezerwa Federalna USA uzgodniła ograniczenie posiadanych obligacji skarbowych o 60 miliardów dolarów miesięcznie i obligacji zabezpieczonych długiem hipotecznym o 35 miliardów, rozkładając ten proces na około trzy miesiące.