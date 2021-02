Spotify zwiększył liczbę comiesięcznych użytkowników o 27 proc. do 345 mln w ubiegłym roku. Liczba opłacających abonament wzrosła o 24 proc. do 155 mln, donosi The Guardian.

Szwedzki serwis streamingowy w dużym stopniu zawdzięcza wzrost liczby użytkowników rosnącej popularności podcastów. Liczba godzin poświęconych na ich słuchanie na Spotify wzrosła dwukrotnie w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wśród autorów podcastów dostępnych na serwisie są m.in. Michelle Obama czy Książę i Księżna Sussex.