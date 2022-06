Podwyżki płac w Banku Anglii poniżej inflacji

Dane wskazują, że podwyżka wyniosła średnio 1,25 proc. przy stopie inflacji rzędu 2,6 proc. Ze wzrostu zaoferowanej stawki, na poziomie 1,0 proc. zrezygnował jednak gubernator Banku Anglii Andrew Bailey, tłumacząc to swoim zobowiązaniem do zachowania status quo by nie nakręcać spirali inflacyjnej.. Jego zastępcy przyjęli propozycję.

Bailey jednak nie ma co narzekać. Z raportu wynika bowiem, że w okresie roku do lutego 2022 r. jego wynagrodzenie wyniosło 597 592 GBP (blisko 3,3 mln zł), w tym 99 tys. GBP w formie świadczeń emerytalnych.