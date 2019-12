Pogarsza się kondycja e-sklepów

Przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i usługi przez internet narzekają na sytuację finansową. Ich zadłużenie rośnie.

Czas przed świętami Bożego Narodzenia to dla handlu żniwa. Korzystają na tym również sklepy internetowe. To m.in. dzięki świątecznej gorączce zakupów rynek e-commerce w 2019 r. osiągnie wartość ok. 50 mld zł. Pomimo tego kondycja finansowa sklepów internetowych nie prezentuje się najlepiej — wynika z danych BIG InfoMonitora i Biura Informacji Kredytowej (BIK). Na koniec trzeciego kwartału 2019 r. niespłacone zobowiązania wobec kontrahentów i banków miało 4277 e-sklepów, co oznacza, że od początku roku przybyło ich blisko 1,2 tys. W stosunku do wszystkich firm z branży odsetek podmiotów z zaległościami wynosi 4,9 proc. Na koniec zeszłego roku było to 4,2 proc.