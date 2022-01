Polacy dokonali metamorfozy legendarnego hotelu w Leeds

Pracownia architektoniczna Iliard intensywnie się rozwija za granicą. Projektanci z Krakowa są autorami wnętrz hoteli w Mediolanie, Oslo, Pradze, Kolonii, a ostatnio także w dwóch angielskich miastach. W 2020 r. zaprojektowali przestrzenie wspólne w hotelach Radisson i Radisson RED na londyńskim lotnisku Heathrow. Ich najnowsza realizacja w Wielkiej Brytanii to spektakularne odnowienie hotelu The Queens w Leeds.

To przyjemność, nie wyzwanie: Praca w zabytkowej tkance pozwala projektantom nawiązać wielowątkowy dialog z historią – uważa Wojciech Witek, współzałożyciel Iliard Architecture & Interior Design. Miłosz Kozioł

– Pracowaliśmy przy przebudowie hoteli na Heathrow: stref wejścia, recepcji, lobby, restauracji, baru i sal konferencyjnych. Rezultat wzbudził tak duże uznanie, że zarekomendowano nas do konkursu na renowację zabytkowego hotelu w Leeds. Wygraliśmy go, pokonując pracownię angielską – wspomina Wojciech Witek, współzałożyciel Iliard Architecture & Interior Design.

Sięganie do korzeni

Sala konferencyjna hotelu The Queens w Leeds Jonathan Cosh of Visual Eye

Hotel The Queens działa od 1937 r. To majestatyczny biały budynek zbudowany – tak jak m.in. Pałac Westminsterski i British Museum w Londynie – z wapienia portlandzkiego. Utrzymany w stylistyce art déco był jednym z najbardziej luksusowych hoteli na Wyspach. Po 84 latach przyszedł czas na jego renowację.

– Inwestorowi zależało, by The Queens ponownie tętnił życiem i stanowił ważny punkt na mapie Leeds, był jedną z jego wizytówek – wyjaśnia Wojciech Witek.

Sala balowa i bankietowa Jonathan Cosh of Visual Eye

Chcąc przywrócić świetność zabytkowi, architekci z Iliard postanowili mocniej podkreślić jego historyczną tożsamość.

– Poszukiwaliśmy idealnej mieszanki tradycji i aktualnych trendów wnętrzarskich, by nowy wizerunek hotelu stał się atrakcyjny dla współczesnych odbiorców i gości – mówi Wojciech Witek.

Jedna z hotelowych restauracji w nowej odsłonie Jonathan Cosh of Visual Eye

Budynek The Queens jest wpisany na listę zabytków i podlega procedurom związanym z uzyskiwaniem pozwoleń konserwatorskich. Jego rewitalizacja wiązała się więc ze współpracą z ekspertami do spraw ochrony zabytków w Wielkiej Brytanii. Współzałożyciel Iliard podkreśla, że praca w zabytkowej tkance nie była problemem, przeciwnie – pozwoliła projektantom nawiązać wielowątkowy dialog z historią.

– Jedyną trudnością, jaką napotkaliśmy podczas prac, były pandemiczne ograniczenia możliwości przemieszczania się. Zadania związane z nadzorami autorskimi wykonywaliśmy zdalnie z biura w Polsce przy pomocy systemów do wideokonferencji – mówi Wojciech Witek.

Koncept otwarty

Kawiarnia Cafe Pacific w hotelowym lobby Jonathan Cosh of Visual Eye

Ich rolą było całkowite przeprojektowanie przestrzeni wspólnych The Queens: lobby, barów, restauracji. Pracując nad nową koncepcją, architektki prowadzące – Agnieszka Dziedzic i Katarzyna Bodurka – kierowały się tendencją otwierania się hoteli na codzienne życie miasta. Chodziło o to, by The Queens przyciągał nie tylko turystów, lecz także mieszkańców Leeds. W tym celu na parterze powstał „social hub”, czyli eleganckie centrum spotkań i interakcji dla gości. Całkowitą przemianę przeszła też część gastronomiczna hotelu. Architekci stworzyli restaurację Grand Pacific z zewnętrznym tarasem i przestronną kawiarnią w lobby, skąd rozpościera się widok na główny miejski plac – City Square.

Siłownia w hotelowej strefie SPA Jonathan Cosh of Visual Eye

Nowością była rezygnacja ze standardowego umieszczenia recepcji tak, by witała gości tuż po przekroczeniu progu – przeniesiono ją w głąb hotelu.

– Dzięki temu obsługa przyjezdnych odbywa się w bardziej komfortowych i kameralnych warunkach – uważa Wojciech Witek.

Elegancja w stylu art déco

Lobby hotelu The Queens przed i po renowacji Marketing Team

Monumentalna architektura hotelu The Queens i jego historia zainspirowały architektów do zaprojektowania eklektycznych wnętrz. Pozostawiono oryginalne dekoracje ścienne i sufitowe, a także żeberkowy sufit w nowym lobby. Zaakcentowano go tylko światłem i wykończono dekoracyjnym tynkiem.

Restaurację utrzymano w ciemnej kolorystyce, dobierając meble i podłogę z egzotycznego drewna. Nad głowami gości unosi się okazały żyrandol, zaś obicia siedzisk są pokryte brązową skórą. Kamienny bar został wykończony dekoracyjnymi geometrycznymi elementami z metalu. W połączeniu z ciepłym oświetleniem: kinkietami, lampami stołowymi i górnymi żyrandolami z roślinnymi wzorami uzyskano efekt dystyngowanej elegancji z czasów Wielkiego Gatsby’ego.

Metamorfoza hotelowego baru Marketing Team

Pokaźnych rozmiarów lampa w stylu art déco zawisła też nad ciężką drewnianą ladą w centralnej części recepcji. Tę przestrzeń ocieplają regał z książkami i kominek. Natomiast w salach konferencyjnych i balowych odnowiono oryginalne drewniane podłogi, wcześniej w całości zakryte wykładziną.

Meble, m.in. sofy i tapicerowane fotele, wykonano na zamówienie. Tapety w klasyczne wzory, dywany utrzymane w odważnej kolorystyce, wzory wykładzin zaprojektowane przez architektów i nieoczywiste grafiki to kolejny krok w stronę uzyskania stylowych wnętrz.