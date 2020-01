Polacy mniej innowacyjni

Szkoda, że nie istnieje jakaś magiczna dźwignia uwalniająca pokłady innowacyjności w gospodarce. Polska bardzo takiej potrzebuje

Do rankingów każdy podchodzi ponoć po swojemu. Jedni mówią, że to cenne źródło informacji i lustro pokazujące odbicie rzeczywistości. Inni uważają, że to tylko okazja do nic niewnoszących wyścigów o to, kto będzie wyżej. Niezależnie od tego, co myślisz, są rankingi, obok których nie da się przejść obojętnie. Dla Polski to niestety niedobra informacja. Agencja Bloomberg opublikowała coroczny indeks innowacyjności, który rzuca światło na zdolność poszczególnych gospodarek do innowacji i analizuje je w kontekście dziesiątek kryteriów, składających się na siedem wskaźników, w tym wydatki na badania i rozwój, zdolności produkcyjne i koncentrację spółek zaawansowanych technologicznie.