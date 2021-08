Polityczna śmierć zajrzała PiS w oczy

Będąc w Monachium zawsze nostalgicznie zaglądam do dawnej siedziby Radia Wolna Europa (RWE) oraz Radia Swoboda. To drugie nadawało do republik Związku Radzieckiego.

Położony na skraju ogrodu Angielskiego przy Oettingenstraße 67 kompleks przejął w 1995 r. z amerykańskich rąk Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana. O dawnym przeznaczeniu świadczy jedynie pamiątkowa tablica na dziedzińcu i pomnik symbolizujący ducha wolnego słowa. Ciekawe, że przy okazji bytności na monachijskich konferencjach bezpieczeństwa np. prezydent Bronisław Komorowski w 2012 r. dawną RWE oczywiście odwiedził i nawet spotkał się z jej byłymi dziennikarzami, natomiast premier Mateusz Morawiecki w 2018 r. takie kultowe dla Polaków miejsce demonstracyjnie pominął. Tamta jego niechęć okazała się jednak nieprzypadkowa. Ostatnio robiłem selfika przy tablicy RWE na początku lipca i czystym przypadkiem akurat wtedy PiS wniosło do Sejmu ciemną nocą projekt ustawy, otwierający drogę do własnościowego zagarnięcia przez władców stacji TVN oraz tak znienawidzonego przez nich kanału TVN24.

Po zmianach ustrojowych w naszym regionie amerykańskie rozgłośnie przeniesione zostały od 1995 r. z Monachium do Pragi. Istotnie zmieniło się ich portfolio językowe, sekcja polska działalność naturalnie zakończyła w 1994 r. Obecnie serwisy obejmują 26 języków, w tym oczywiście nadal rosyjski i innych republik poradzieckich, państw bałkańskich oraz kilku z Bliskiego Wschodu. Bardzo charakterystycznym zjawiskiem stało się… ponowne uruchomienie nadawania po rumuńsku, bułgarsku i węgiersku. Finansujący wolność w eterze Kongres USA po prostu uznał, że mimo należenia państw nie tylko do UE, lecz także do NATO ich władze nie zachowują standardów i bardziej czy mniej skutecznie usiłują podporządkowywać sobie media. Tylko patrzeć, jak z Pragi popłyną wiadomości również po słoweńsku.

Wspominkowe i bardzo współczesne nawiązania do wolności słowa naturalnie przyszły mi do głowy w kontekście tzw. lex TVN. Po jej ewentualnym przeforsowaniu, z oczywistym wydźwiękiem antyamerykańskim, jak nic moglibyśmy spodziewać się symbolicznej reaktywacji sekcji polskiej RWE. Na całe szczęście po środowych głosowaniach Sejmu zagrożenie taką cywilizacyjną kompromitacją przynajmniej chwilowo uległo zawieszeniu. Po wyrzuceniu wicepremiera Jarosława Gowina oraz odejściu większości posłów jego Porozumienia z klubu PiS, prezes Jarosław Kaczyński zagrał bardzo ryzykownie, rozkazując parcie dosłownie za wszelką cenę do przeforsowania antywolnościowej nowelizacji radiowo-telewizyjnej.

Ku widocznemu przerażeniu władców okazało się jednak, że pierwszy raz w obecnej kadencji oraz w ogóle pierwszy raz od 2015 r. PiS realnie utraciło w Sejmie większość. Najpierw przeszły bardzo niewygodne dla obozu władzy wnioski o wstawienie do porządku obrad informacji, w tym m.in. prezesa NIK na temat nieprawidłowości przy forsowaniu na 10 maja 2020 r. pseudowyborów prezydenckich. Prawdziwym gwoździem do trumny okazało się głosowanie nad wnioskiem o odroczenie posiedzenia. Ku szokowi prezesa przeszedł 229:227, co było niepodważalnym dowodem, iż PiS po prostu przegrywa.

Na razie oczywiście trudno powiedzieć, czy tylko 11 sierpnia (nie głosowało po dwóch posłów z obu stron), czy już na trwałe. Odpowiedź została odsunięta do 2 września, gdy wznowione zostanie nagle przerwane posiedzenie Sejmu. Z całą pewnością jednak pierwszy raz od przejęcia przez tzw. dobrą zmianę władzy w 2015 r. realnie zaistniało zjawisko zapisane w tytule.