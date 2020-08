51 proc. Polaków chciałoby, aby sklepy były otwarte w każdy dzień. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent, poinformowało CBRE powołując się na wyniki badania przeprowadzonego w drugiej połowie czerwca.

CBRE zwraca uwagę, że zarówno na wsi, jak i w miastach do 500 tys. mieszkańców odsetek Polaków, którzy chcą powrotu do handlowych niedziel, utrzymuje się poziomie ok. 50 proc.