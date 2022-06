Polska monetarnie bliżej Czech niż Węgier

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Polskę oddziela od Węgier, a tym bardziej Turcji, gruba monetarna linia. Czy jednak uda się utrzymać te pozycje demarkacyjne w warunkach kampanii wyborczej?

Jedną najciekawszych zmian politycznych wywołanych przez inwazję Rosji na Ukrainę jest zmiana sojuszu politycznego w Europie Środkowej z osi Warszawa-Budapeszt na oś Warszawa-Praga. Widać to w decyzjach i zachowaniach polityków, mówią o tym eksperci. Możemy mieć nadzieję, że będzie to też widoczne w polityce gospodarczej. Węgry w ostatnim czasie zbliżyły się pod względem niektórych parametrów do Turcji, my trzymamy się bliżej Czech. Oby tak zostało, choć mechanizmy wyborów parlamentarnych mogą uruchomić siły grawitacyjne ciągnące nas w stronę Węgier.