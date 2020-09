Polski dystrybutor IT zmieni właściciela

Jeden z wiodących dystrybutorów z wartością dodaną w zakresie rozwiązań teleinformatycznych – krakowski Veracomp, zostanie kupiony przez podmiot wchodzący w skład międzynarodowej grupy Exclusive Networks.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia się warunków zawieszających, w w tym zgody Komisji Europejskie na dokonanie koncentracji. Przewiduje się, że zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2020 roku.

Dzięki ranskacji Exclusive Networks, który posiada 50 biur na świecie i oferuje swoje usługi w ponad stu krajach, chce wejść na nowy rynek.

- Po ekspansji w obszarach EMEA, APAC i Ameryki Północnej nadszedł czas na dalszy rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej, co zawsze było w naszych planach. Najlepszym sposobem na przyspieszenie tego procesu jest pozyskanie stabilnej grupy dystrybucyjnej. Widzimy w tym ogromne możliwości dla naszych strategicznych dostawców i partnerów, ponieważ budujemy je na mocnych fundamentach Grupy Veracomp– mówi Olivier Breittmayer,prezes Exclusive Networks

Exclusive Networks to globalny, specjalizowany dystrybutor VAD, dostarczający rozwiązania cyberbezpieczeństwa i cloud. W 2019 roku wartość sprzedaży rozwiązań z oferty Exclusive Networks wyniosła 2,4 mld euro i była o 17 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Właścicielem Exclousice Group jest międzynarodowy fundusz Permira.

Grupa Veracomp to jeden z wiodących dystrybutorów z wartością dodaną w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, takich jak: sieci i zarządzanie infrastrukturą IT, bezpieczeństwo IT, infrastruktura telekomunikacyjna, pamięci masowe i serwery. Spółki grupy są bezpośrednio obecne w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech, prowadząc działalność dystrybucyjną łącznie w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Według danych z KRS ubiegły rok Veracomp zamknął z 904 mln zł przychodów i 16,6 mln zł zysku netto. W 2020 r. planował 15 proc. wzrost przychodów.