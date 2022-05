Polski startup pozyskał 23 mln EUR finansowania

Działający od 2016 roku Hotailors stworzył internetową platformę wspierającą organizację podróży służbowych, odbywanych także przez pracowników nieetatowych i zewnętrznych. Udostępnia loty ponad 900 linii lotniczych i możliwość rezerwacji w 2,2 mln hoteli na świecie. Pieniądze wykorzysta na ekspansję międzynarodową, udostępnienie nowych produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz zmianę marki na WorkTrips.com.

Filip Błoch, fot. ARC

- Udało nam się przetrwać najtrudniejszy dla branży okres pandemii. Był to czas wielkich zwolnień i restrukturyzacji wśród agentów wyspecjalizowanych w biznes travel - powiedział Filip Błoch, prezes i współzałożyciel Hotailors. - My wykorzystaliśmy ten czas na rozbudowę zespołu handlowego, rozwój naszej technologii i działu IT oraz wzmocnienie rozpoznawalności. Obecnie widzimy ożywienie na rynku i powrót międzynarodowych korporacji do podróży służbowych - dodał.

Startup wykorzysta pieniądze do umocnienia pozycji na rynkach międzynarodowych, na których już jest obecny oraz wejście na nowe, w tym afrykańskie.

– Nie zwalniamy tempa, czego dowodem jest również oferowanie nowych produktów, w tym chociażby możliwość zakupu ubezpieczenia podróży oraz ubezpieczenie kosztów rezygnacji naszego partnera Axa Partners - powiedział Błoch.

Hotailors stawia sobie za cel uzyskanie pozycji kluczowego gracza na rodzimym rynku i jednego z czołowych na globalnym rynku podróży służbowych.