Południowokoreański eksport rośnie jak na ... półprzewodnikach

Wstępne dane za maj wskazują na utrzymującą się tendencję wzrostową w południowokoreańskim eksporcie. Sprzedaż zagraniczna nadal napędzana jest dostawami półprzewodników, samochodów oraz produktami ropopochodnymi.

Dane Generalnego Urzędu Celnego pokazały, że po pierwszych 20 dniach maja 2021 r. eksport wzrósł aż o 53,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Średnia dziennych wysyłek wzrosła o 59,1 proc. w okresie, który miał o pół dnia roboczego mniej niż rok wcześniej. Warto patrząc przez pryzmat samych wartości pamiętać jednak, że ubiegłoroczna baza została mocno zaburzona skutkami kryzysu wywołanego wybuchem pandemii koronawirusa, który doprowadził do gwałtownego spowolnienia w handlu międzynarodowym.

Odczyty pokazały, że dostawy półprzewodników zwiększyły się o 26 proc. (miały największą wartość kwotową) zaś samochodów i produktów rafinacji ropy odpowiednio o 146 i 149,7 proc.

Dostawy na chiński rynek, kluczowy dla eksporterów w Korei Południowej zwiększyły się 25,2 proc. Natomiast przesyłki do USA wzrosły o 87,3% proc. zaś do UE o 78,1 proc., a do Japonii o 30,6 proc.

Tymczasem import po pierwszych 20 dniach maja „wzmocnił” się o 36 proc. licząc rok do roku. W efekcie południowokoreańska gospodarka, czwarta pod względem wielkości w Azji odnotowała tymczasowy deficyt w handlu zagranicznym opiewający na 348 mld USD.