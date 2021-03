Pomalowane kamienie zamiast miedzi wartej 36 mln USD

Mercuria Energy Group, jedna z największych firm handlujących surowcami, została oszukana na dostawie miedzi z` Turcji, informuje BBC.

Do oszustwa miało dojść latem ubiegłego roku. Mercuria zamówiła 10 tys. ton miedzi konwertorowej do przerobu w Chinach. Około 6 tys. ton zostało załadowane do ponad 300 kontenerów, które trafiły na osiem statków. Zanim jednak wyruszyły w podróż z portu w Stambule, miedź została zamieniona na kamienie pomalowane na kolor mający przypominać wysyłany surowiec. Okazało się to jednak dopiero w Chinach. Mercuria walczy obecnie w sądach w Turcji i Wielkiej Brytanii z dostawcą miedzi, spółką Bietsan Bakir. Turecka policja zatrzymała już szereg osób w sprawie oszustwa.