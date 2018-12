Pomorskie wsie inwestują w ekoenergetykę

Popyt na tzw. projekty parasolowe dotyczące OZE nie słabnie. Na Pomorzu skorzysta z nich tylko garstka gmin.

— Wszystkie należące do gminy budynki niedługo będą korzystać z OZE — zapowiada Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz. Położona nad jeziorem, niedaleko Gdańska, gmina, skupiająca 18 sołectw i przez lata znana z turystyki wczasowej, ogłosi niedługo przetarg na wykonawcę projektu „Ekoenergia od Somonina aż po Przywidz”. Podobnie plany mają inne gminy z regionu pomorskiego.

— My planujemy rozpisać przetarg pod koniec roku, najpóźniej na początku przyszłego — informuje Marek Zimakowski.

Wybrany wykonawca zainstaluje panele fotowoltaiczne na 11 budynkach należących do gminy Przywidz, a także na ok. 200 domach prywatnych, których właściciele zgłosili się do projektu. W sąsiedniej gminie Somonino, która jest partnerem w tym projekcie, skorzysta 107 budynków prywatnych i 8 użyteczności publicznej. Łączna wartość szacowana wspólnego przedsięwzięcia dwóch gmin to 14,5 mln zł, z czego ponad 75 proc. pokryje dofinansowanie unijne (13 mln zł). Wójt gminy Przywidz informuje, że mieszkańcy sami sfinansują wkład własny.

— Jedna instalacja o mocy 7,29 kWp, a więc dość dużej jak na dom jednorodzinny, to kosz ok. 42 tys. zł. To oznacza, że każde gospodarstwo domowe dołoży do tej inwestycji ok. 12 tys. zł, resztę pokryje unijna dotacja. My, jako gmina, sfinansujemy wkład własny do instalacji na budynkach użyteczności publicznej — mówi Marek Zimakowski.

W Przywidzu, coraz częściej nazywanym ekologiczną wsią, to nie pierwszy taki projekt. W 2010 r., również z pomocą unijnej dotacji, na 150 budynkach — m.in. urzędzie gminy, szkołach, hali sportowej — zainstalowano już panele słoneczne i pompy ciepła. Przywidz i Somonino to niejedyne gminy, które zakwalifikowały się do dotacji w ostatnim

organizowanym przez marszałka województwa konkursie dot. tzw. projektów parasolowych związanych z instalacjami OZE. W ramach naboru na dotacje przewidziano łącznie 130 mln zł. Zakwalifikowały się 24 projekty (większość samorządowych) warte łącznie 172 mln zł. Niebawem prawdopodobnie gminy zaczną rozstrzygać przetargi na wykonawców.

— Łącznie dotacje otrzymało ok. 20 gmin. To niewiele, jak na region, w którym jest ich ok. 200 — uważa Marek Zimakowski.

Na liście rezerwowej czeka kolejnych 77 projektów — zgłoszonych zarówno przez gminy, jak i przedsiębiorstwa.

W całym województwie złożono aż 262 wnioski.