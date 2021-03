Allegro poinformowało o osiągnięciu rekordowych wyników w czwartym kwartale.

Zysk netto za czwarty kwartał 2020 r. wyniósł 260,6 mln zł i był o 110,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny poprawił się o 35 proc. do 513,5 mln zł. Przychody netto sięgnęły 1,3 mld zł i rosły o 61,2 proc. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 38,8 proc. do 533,5 mln zł.

Allegro poinformowało, że wartość sprzedanych produktów na jego platformie wyniosła w czwartym kwartale 10,85 mld zł i była o 57,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W całym 2020 roku zysk netto wzrósł o 6,5 proc. do 418,6 mln zł, a zysk operacyjny o prawie 20 proc. do 1,58 mld zł. Skorygowany zysk EBITDA poprawił się o prawie 31 proc. do 1,75 mld zł. Przychody wzrosły o 54 proc. do 3,99 mld zł. Tak samo wzrosła wartość sprzedanych produktów na platformie grupy, która sięgnęła 35,11 mld zł.

Spółka zapowiada zwiększenie zatrudnienia w tym roku o prawie 1,5 tys. ludzi. Na koniec grudnia pracowało w niej prawie 3,15 tys. osób.

Francois Nuyts, fot. Marek Wiśniewski

- Czwarty kwartał to tradycyjnie najważniejszy okres w branży handlowej. W tym okresie przyciągnęliśmy na naszą platformę około 400 tys. nowych klientów. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła tym samym blisko 13 milionów, a każdy z nich wydał w minionym roku na Allegro.pl średnio prawie 2 700 tys. zł, czyli 36% więcej niż rok wcześniej - powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.