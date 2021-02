Portugalski EDP zainwestuje 24 mld EUR, większość w energię odnawialną

Koncern Energias de Portugal (EDP), największy portugalski przedstawiciel sektora energetycznego zapowiedział gigantyczne inwestycje. Skupi się przede wszystkim na energetyce odnawialnej, informuje Reuters.

W zaprezentowanej strategii do 2025 r. zamierza przeznaczyć na inwestycje rekordowe 24 mld EUR. Gros tej kwoty pochłoną inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii. Oprócz tego duże nakłady przeznaczone zostaną również na sieci energetyczne w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Roczny poziom inwestycji ma wzrosnąć do około 4,85 mld EUR z 2,95 mld EUR w roku 2020.

Firma chce zrezygnować z wytwarzania energii węglowej do 2025 roku i przejść na całkowicie ekologiczne źródła i działania do 2030 r., osiągając neutralność węglową 20 lat wcześniej niż zakładał poprzedni cel.

Oznaczać to będzie konieczność dodania 50 GW czystej energii do 2030 r. Udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji musi więc wzrosnąć z obecnych około 74 proc. do 100 proc. do końca dekady.

Aż 80 proc. planowanych inwestycji będzie dotyczyło odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących różne technologie - wiatr, energię słoneczną, zielony wodór i magazynowanie energii. Pozostałe środki ok. 15 proc. mają być przeznaczone na rozwój sieci, a 5 proc. na rozwiązania dla klientów i zarządzanie energią.