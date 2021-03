Potrzebny inżynier z empatią

Oczekiwania względem kwalifikacji technicznych inżynierów, które nadal są podstawą ich wartości, są niezmienne, ale na znaczeniu zyskują ich tzw. umiejętności miękkie.

Cyfryzacja polskiego przemysłu stoi w tyle za międzynarodowymi standardami. Według badania przeprowadzonego przez Siemens Polska „Digi Index 2020” nasz kraj osiągnął wynik 1,9 pkt w 4-stopniowej skali określającej stopień cyfryzacji. Światowi liderzy tymczasem są oceniani powyżej 3,5 pkt. Eksperci Bergman Engineering, firmy specjalizującej się w rekrutacji inżynierów i outsourcingu, jako powód tej sytuacji w Polsce wskazują zbyt dużą liczbę powolnych i ręcznie wykonywanych procesów oraz brak dostępu do pracowników o istotnych kompetencjach cyfrowych. Coraz większym problemem staje się również brak interdyscyplinarności, którą muszą wykazywać się współcześni inżynierowie.

— Zauważamy, że już dziś w procesach rekrutacyjnych zdecydowanie wygrywają inżynierowie, którzy nie mają problemów z komunikacją z innymi ludźmi. Nie chodzi tutaj ani o terminologię techniczną, ani o języki obce, bo to jest podstawa, bez której trudno będzie im znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Obecnie dla pracodawcy coraz ważniejsza staje się umiejętność wykonywania obowiązków i realizacji projektów opierająca się na zdolności do przekazywania technicznych informacji w sposób szczegółowy, ale z entuzjazmem i optymizmem. Dobry inżynier powinien zaszczepiać we współpracownikach swoją pasję i chętnie dzielić się z nimi swoimi ideami oraz pomysłami. Uczyć ich, ale także uczyć się od nich i rozwiązywać problemy zespołowo — twierdzi Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

Na znaczeniu zyskują takie cechy inżynierów, jak umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, kreatywność czy zdolność zarządzania ludźmi i koordynowania ich działań. Do rozwoju tych kompetencji niezbędna jest rozwinięta inteligencja emocjonalna i elastyczność poznawcza, które ułatwiają właściwe oceny i podejmowanie decyzji, negocjowanie i zorientowanie na serwis.

Postępujący proces cyfryzacji produkcji, który obecnie jest jednym z kluczowych celów wielu strategicznych polskich firm, dodatkowo zwiększy wymagania względem umiejętności inżynierów. Bergman Engineering wskazuje pięć najważniejszych kompetencji inżyniera, którymi będzie musiał się wykazać w 2030 r. Przede wszystkim chodzi o umiejętność przetwarzania i analizy dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł, w tym docieranie do informacji m.in. z wykorzystaniem mediów elektronicznych i narzędzi big data. Potrzebna będzie także kreatywność związana z wdrażaniem nowych sposobów pracy oraz dynamiczne zarządzanie projektami. Niezbędną umiejętnością stanie się również łatwość porozumiewania się i współpracy z ludźmi.