Potrzeby finansowe rządu USA najwyższe od kryzysu sprzed dekady

Amerykański Departament Skarbu przewiduje, że potrzeby pożyczkowe rządu USA w drugiej połowie bieżącego roku wzrosną najbardziej od czasu kryzysu finansowego dziesięć lat temu. Kondycja finansów publicznych USA pogorszyła się pomimo silnej gospodarki.

Departament spodziewa się wyemitować dług o wartości 329 mld USD w okresie od lipca do września 2018 r., co stanowi czwartą co do wielkości sumę w tym kwartale w historii i wyższą niż 273 mld USD szacowane w kwietniu. Prognozy departamentu dla kwartału październik-grudzień wynoszą natomiast 440 mld USD, co daje szacunkową wartość dla drugiego półrocza na poziomie 769 mld USD, najwyższą od kwoty 1,1 bln USD odnotowanej w okresie lipiec-grudzień 2008 r.

Zobacz więcej Dolary fot. Bloomberg

Prognoza Departamentu Skarbu zaskoczyła rynek swoją skalą.

Szacunki są wyższe niż nasze oczekiwania - ocenił Thomas Simons, starszy ekonomista rynku pieniężnego w Jefferies LLC.

Po publikacji tej prognozy wzrosła rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji do prawie 2,98 proc. W przypadku papierów 2-letnich oscylowała na poziomie 2,67 proc.

Departament Skarbu zwiększa sprzedaż bonów i obligacji, aby pomóc w sfinansowaniu luki budżetowej, która rozszerza się po tym, jak prezydent Donald Trump podpisał pod koniec ubiegłego roku obniżkę podatków korporacyjnych o wartości 1,5 bln USD, a kontrolowany przez republikanów Kongres zatwierdził wzrost wydatków o około 300 mld USD.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach roku podatkowego, który kończy się 30 września deficyt wyniósł 607 mld USD, w porównaniu z 523 mld USD z tego samego okresu rok wcześniej. Biuro Budżetowe Kongresu pod koniec czerwca prognozowało, że łączne wydatki rządowe przekroczą dochody o 1 bilion USD w 2020 r.