Podczas wtorkowego wystąpienia przez Senacką Komisją Bankową, szef Fed powiedział, że choć oczekuje stopniowego zmniejszania się luki między popytem a podażą która odpowiada za wzrost cen, to „…jeśli będzie to konieczne to będziemy podnosić stopy procentowe”.

Dodał, że władze monetarne wykorzystają wszystkie swoje narzędzia by odzyskać kontrolę nad inflacją.